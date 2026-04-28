СК назвал причину задержания мэра Уфы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева подозревают в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает Следственный комитет.
Вместе с Мавлиевым были задержаны заместитель главы администрации Уфы, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор одного из городских санаториев. Их также подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, фигуранты «организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м» на территории санатория. Как сообщили в СК, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь идет о покупке участка стоимостью свыше 13 млн руб. за счет средств застройщика.
По уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки, добавили в Следственном комитете.
Мавлиев возглавил Уфу в марте 2022 года. До этого он был мэром Нефтекамска.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».