Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал причину задержания мэра Уфы

Задержание мэра Уфы связано с незаконным отчуждением участка земли на территории городского санатория, сообщили в Следственном комитете. С Мавлиевым были задержаны еще трое подозреваемых, в том числе директор санатория.

Источник: РБК

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева подозревают в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает Следственный комитет.

Вместе с Мавлиевым были задержаны заместитель главы администрации Уфы, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор одного из городских санаториев. Их также подозревают в превышении полномочий.

По версии следствия, фигуранты «организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м» на территории санатория. Как сообщили в СК, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь идет о покупке участка стоимостью свыше 13 млн руб. за счет средств застройщика.

По уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки, добавили в Следственном комитете.

Мавлиев возглавил Уфу в марте 2022 года. До этого он был мэром Нефтекамска.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».