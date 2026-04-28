Премьер Чехии: Я всегда мечтал посетить Казахстан

Бектенов подчеркнул, что Казахстан придает большое значение своим отношениям с Чехией — это один из наших наиболее важных и надежных партнеров в Евросоюзе.
«Ваш первый визит в нашу страну отражает растущий интерес к практическому сотрудничеству и отношениям бизнеса. Мы также ценим приезд делегации, которая приехала к нам вместе с вами. Немного позже мы с вами будем участвовать в бизнес-форуме, который предоставляет платформу для полноценного сотрудничества и запуска бизнес-инициатив. Завтра у вас будет встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Встреча на таком высоком уровне придаст дополнительный импульс нашим взаимоотношениям и подтвердит нашу приверженность к дальнейшему развитию сотрудничества», — сказал глава правительства РК.
В свою очередь Андрей Бабиш заверил, что сегодня сбылась его давняя мечта.
«Я всегда мечтал посетить Казахстан, и вот почему. Я учился на факультете международной торговли, и моей целью было посетить места, где производится фосфор. Я раньше просил свое начальство дать возможность посетить Казахстан, но у меня не было такой возможности. Для меня это первый визит в Казахстан, и для меня большая честь находиться здесь», — добавил премьер-министр Чехии.
