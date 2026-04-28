Греция ограничит анонимность в сети по принципу античной демократии

Причина разработки таких мер связана с обеспечением безопасности несовершеннолетних. В ноябре 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕК рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа подростков к социальным сетям. Законодатели призвали запретить использовать их детям младше 13 лет. До 16 лет, по их мнению, это возможно только с согласия родителей.