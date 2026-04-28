Греция ограничит анонимность в сети по принципу античной демократии

Правительство Греции продвигает запрет анонимности в социальных сетях для снижения токсичности, заявил министр цифрового управления страны Димитрис Папастергиу Euractiv во время Дельфийского экономического форума.
«В Древней Греции каждый мог открыто высказывать свое мнение, называя свое имя. Он поднимал руку и делился своим мнением. Это должно вдохновлять нас, пока мы строим новую цифровую демократию», — сказал Папастергиу.
Власти обсуждают отмену анонимности уже несколько месяцев, а план запрета прорабатывается на высшем уровне в администрации премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Как передает Euractiv аргументы правительства, часто дебаты в социальных сетях перерастают в скоординированную травлю и разжигание ненависти со стороны анонимных пользователей. Существует также проблема распространение фейковых новостей.
Как считает Димитрис Папастергиу, главная проблема анонимности — это токсичность. Любой анонимный пользователь, отмечает министр, может очернить другого и нанести удар по его репутации, не опасаясь последствий.
"Мы должны найти способ обязать платформы проверять личность пользователей, — сказал он. Тем не менее вице-премьер Павлос Маринакис уточнил, что власти не добиваются запрета на использования псевдонимов в Сети, а хотят связать каждый профиль с реальным человеком.
Европейский союз активно изучает возможность введения систем для проверки возраста на онлайн-платформах. Для прохождения верификации, согласно предложению Еврокомиссии, пользователь должен будет загрузить свое удостоверение личности.
Причина разработки таких мер связана с обеспечением безопасности несовершеннолетних. В ноябре 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕК рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа подростков к социальным сетям. Законодатели призвали запретить использовать их детям младше 13 лет. До 16 лет, по их мнению, это возможно только с согласия родителей.
