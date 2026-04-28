СК объяснил задержание мэра Уфы Мавлиева

В Башкирии задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев, его подозревают в совершении коррупционных преступлений — пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория. Также в превышении должностных полномочий подозреваются замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория.
По версии следствия, в 2025 году Мавлиев вымогал у застройщика взятку в услугах: организация должна была приобрести участок стоимостью более 13 млн руб. за свой счет, после чего права на него оформлялись в интересах мэра.
Как пишет телеграм-канал Mash, фигуранты фактически «отмежевали» часть территории санатория и продали землю «своим людям» без проведения торгов.
