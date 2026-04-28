Алексей Орлов встретился с генконсулом Индии в Екатеринбурге

Мэр Алексей Орлов 28 апреля 2026 года встретился с генеральным консулом Индии в Екатеринбурге Чаттопадхьяй Дебабратой, которого назначили на должность в январе.
Встреча прошла в здании городской администрации. На ней также присутствовали замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева и вице-консул Мина Баччу Сингх.
— Сегодня в вузах Екатеринбурга обучаются лишь несколько сотен студентов из Индии. Надеюсь, что после Международного фестиваля молодежи мы сможем увеличить данную цифру и реализовать много новых проектов по развитию коммуникаций между молодежью наших стран.
Также градоначальник одобрил идею генконсула открыть в библиотечном центре «Екатеринбург» секцию индийской литературы. Чаттопадхьяй Дебабрата, в свою очередь, поддержал инициативу установить официальное партнерство Екатеринбурга с одним из городов Индии. Пока данный вопрос находится на этапе проработки.
Кроме того, в ходе встречи глава уральской столицы и генконсул обсудили перспективу показа индийских фильмов в Доме кино и проведение Международного дня йоги в Екатеринбурге 21 июня.