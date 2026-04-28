Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Орлов встретился с генконсулом Индии в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга обсудил с генконсулом Индии перспективы сотрудничества.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Алексей Орлов 28 апреля 2026 года встретился с генеральным консулом Индии в Екатеринбурге Чаттопадхьяй Дебабратой, которого назначили на должность в январе.

Встреча прошла в здании городской администрации. На ней также присутствовали замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева и вице-консул Мина Баччу Сингх.

— Сегодня в вузах Екатеринбурга обучаются лишь несколько сотен студентов из Индии. Надеюсь, что после Международного фестиваля молодежи мы сможем увеличить данную цифру и реализовать много новых проектов по развитию коммуникаций между молодежью наших стран.

рассказал Алексей Орлов

Также градоначальник одобрил идею генконсула открыть в библиотечном центре «Екатеринбург» секцию индийской литературы. Чаттопадхьяй Дебабрата, в свою очередь, поддержал инициативу установить официальное партнерство Екатеринбурга с одним из городов Индии. Пока данный вопрос находится на этапе проработки.

Кроме того, в ходе встречи глава уральской столицы и генконсул обсудили перспективу показа индийских фильмов в Доме кино и проведение Международного дня йоги в Екатеринбурге 21 июня.