Daily Mail сообщила, что Трамп нарушил королевский протокол

Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол во время встречи с королем Карлом III и королевой Камиллой в Белом доме, коснувшись плеча монарха, сообщает Daily Mail. Это произошло после того, как группа сфотографировалась на Южной лужайке и направилась в главную резиденцию на чай.
До этого Трамп пожал руку королю, а первая леди Мелания Трамп поцеловала королеву в обе щеки. В прошлый раз, в сентябре 2025 года Трамп тоже несколько раз похлопал монарха по плечу. Во время почетного караула президент несколько раз выходил вперед короля, оставляя его позади себя.
Визит британского монарха в Вашингтон продлится с 27 по 30 апреля. Он приурочен к 250-летию объявления независимости США от Великобритании и проходит на фоне охлаждения отношений между двумя странами.
Катализатором стала военная операция США и Израиля против Ирана: Трамп недоволен тем, что Лондон отказался от непосредственного участия в военных действиях с Ираном. Кроме того, президент США пригрозил ввести против Британии «большие пошлины», если она не отменит налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, писала The Guardian.
Мероприятие прошло на фоне усиленных мер безопасности после того, как в 25 апреля на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, его супруги и вице-президента Джей Ди Вэнса проник злоумышленник с дробовиком и пистолетом. 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен попытался прорваться через зону металлодетекторов.
Злоумышленник, заранее забронировавший номер в отеле за три недели до мероприятия, ранил в грудь офицера Секретной службы, после чего был задержан сотрудниками охраны. Президент и другие высокопоставленные лица были немедленно эвакуированы, никто из них не пострадал. Позднее Аллену предъявили обвинение в покушении на жизнь президента США.
Ранее Трамп и его супруга Мелания показали королю и его жене улей в виде Белого дома. Первый улей на территории Белого дома был установлен в 2009 году. Перед визитом королевской семьи в США Мелания Трамп установила на лужайке Белого дома новый улей — в виде официальной резиденции американского президента.
Как сообщает CNN, Карл III — ярый сторонник пчеловодства. Король Великобритании любит добавлять мед в чай. По данным телеканала, на территории Букингемского дворца расположены четыре улья.
