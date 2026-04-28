Назначен заместитель акима Тараза

Назначен заместитель акима Тараза. Им стал Дамир Жаманбаев, который ранее руководил городским отделом строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Тараза.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Дамир Исмаилбекович родился 1 октября 1985 года в Жуалынском районе Жамбылской области. Имеет высшее образование: в 2009 году окончил Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «профессиональное обучение», в 2011 году завершил обучение в Таразском техническом институте по специальности «технология промышленного и гражданского строительства». Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности инспектора по делопроизводству отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района. В последующие годы занимал следующие должности:

 — 2012−2013 гг. — главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района;

— 2014−2017 гг. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района;

— 2018−2022 гг. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района;

— 2022−2023 гг. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района;

 — 2023−2024 гг. — руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района;

— 2024−2026 гг. — руководитель отдела строительства акимата Тараза.

В соответствии с распоряжением акима Тараза от 28 апреля 2026 года назначен на должность заместителя акима города, курирующего вопросы коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, жилищных отношений, земельных отношений, строительства, архитектуры и градостроительства.