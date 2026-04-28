Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе собрали более 7 тыс. кубометров грунта с нефтепродуктами

В Туапсе убрали более 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: РБК

В публикации уточнили, что грунт и смесь собирают в специальные контейнеры. В уборке задействовали около 360 человек и свыше 60 единиц техники.

Оперштаб уточнил, что сбор веществ идет на трех участках: на территории морского терминала, в реке Туапсе, а также на берегу Центрального пляжа и в акватории Черного моря. В порту специалисты приступили к укреплению защитных ограждений, в реке и море также выставили боновые заграждения. Кроме того, в реке установили нефтеловушку и заградительную дамбу.

В публикации добавили, что специалисты ведут круглосуточный мониторинг акватории моря с привлечением 5 судов Морспасслужбы.

За последние две недели ВСУ несколько раз атаковали Туапсе. 16 и 20 апреля атакам подвергся морской терминал в Туапсе, на его территории возник крупный пожар. В ночь на 28 апреля в результате падения обломков дронов в городе произошло возгорание на НПЗ.

Власти Туапсе призвали жителей нескольких улиц эвакуироваться после начала пожара на заводе. Позднее региональный Роспотребнадзор рекомендовал горожанам не выходить на улицу, не открывать окна и использовать маски и респираторы в связи с возгоранием.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне.

