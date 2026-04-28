Лаборатории защитников неба Донбасса очень похожи на мастерские пилотов-штурмовиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Как и пилоты дронов загоняем “под себя” трофейные БПЛА, под нашу прошивку и пробуем на них свои системы РЭБ.
Делаем помехи, чтобы лучше глушить «картинку», менять её«, — рассказал боец подразделения радиоэлектронной борьбы МО РФ с позывным “Бык”.
Также он уточнил, что ведется изучение вражеской системы РЭБ, что они противопоставляют нашим дронам, какая техника вводится в производство.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
