Для Башкирии разработали 300 мероприятий по семейной политике

«Я посещал Китай и Корею. Китай придерживается политики планирования семьи, стремясь контролировать прирост населения. Сегодня рождаемость в Китае составляет около одного ребенка на семью. Дисбаланс между мальчиками и девочками привел к проблемам с браком. Южная Корея сталкивается с низкой рождаемостью — 0,7 детей на семью. Высококачественная жизнь не способствует увеличению рождаемости. Корее требуются мигранты для поддержания демографического баланса. В Японии наблюдаются аналогичные проблемы. Роботы и собаки чаще встречаются на улицах, чем дети. Отсутствие культуры многодетности привело к снижению рождаемости. Чтобы изменить ситуацию, необходимо видеть многодетные семьи в повседневной жизни», — отметил федеральный эксперт.