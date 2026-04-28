Для Башкирии разработали 300 мероприятий по семейной политике

Заместитель директора направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив, руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин в своём выступлении на проектно-аналитической сессии «Поддержка семьи, рождаемости и многодетности, совершенствование демографической политики в Башкортостане», которая сегодня стартовала в Уфе, остановился на современных трендах развития социальной сферы. Он отметил, что негативная динамика демографических показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и ценностных установок населения.
«Я посещал Китай и Корею. Китай придерживается политики планирования семьи, стремясь контролировать прирост населения. Сегодня рождаемость в Китае составляет около одного ребенка на семью. Дисбаланс между мальчиками и девочками привел к проблемам с браком. Южная Корея сталкивается с низкой рождаемостью — 0,7 детей на семью. Высококачественная жизнь не способствует увеличению рождаемости. Корее требуются мигранты для поддержания демографического баланса. В Японии наблюдаются аналогичные проблемы. Роботы и собаки чаще встречаются на улицах, чем дети. Отсутствие культуры многодетности привело к снижению рождаемости. Чтобы изменить ситуацию, необходимо видеть многодетные семьи в повседневной жизни», — отметил федеральный эксперт.
В то же время он высоко оценил потенциал Башкортостана в части повышения эффективности семейной политики. Григорий Сайфуллин сообщил, что для Башкортостана уже разработали более 300 мероприятий с привлечением государства, социально ориентированного бизнеса и общественных институтов. Точками роста эксперт назвал повышение рождаемости, укрепление института семьи, в том числе среди студентов, развитие корпоративных практик и популяризацию многодетности.
«В Башкортостане есть хороший резерв для развития комплексной поддержки семей с детьми. По итогам проектно-аналитической сессии мы сформируем конкретный пакет предложений и мер по совершенствованию региональной демографической политики. Планируем обсудить их с руководством республики и выработать совместные решения, — резюмировал Григорий Сайфуллин. — В дальнейшем мы, безусловно, готовы поддержать регион в реализации разработанного плана мероприятий».