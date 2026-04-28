Депутат в Петербурге ушел на военную операцию после открытия дела

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Александр Малькевич принял решение отправиться в зону проведения военной операции, сообщил председатель Заксобрания города Александр Бельский в своем телеграм-канале. В связи с этим в ближайшую среду, 29 апреля, парламент рассмотрит его заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
Одновременно на рассмотрение ЗакСа будет вынесено заявление об уходе еще одного депутата — Александра Шишлова. Оба парламентария решили покинуть свои кресла добровольно.
Председатель Законодательного собрания Александр Бельский поблагодарил обоих депутатов за работу и пожелал им удачи в дальнейшем жизненном и профессиональном пути.
В октябре 2025 года Малькевич стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020—2021 годах руководство АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которое он возглавлял, перечислило частному фонду 37,2 млн рублей за невыполненные работы по информационному сопровождению. Деньги были обналичены через подконтрольные структуры. Сам Малькевич называет себя свидетелем.
В конце марта в зону проведения военной операции по контракту уехал депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий Филиппов. Он сохранил свои депутатские полномочия.
