Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине, заявил Белоусов

БИШКЕК, 28 апр — РИА Новости. Евросоюз, поставляя вооружения Киеву, всё глубже погружается в конфликт на Украине, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Наблюдается снижение активности Соединённых Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз всё глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», — сказал министр обороны России.

При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

В частности, напомнил Белоусов, 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и их компоненты для нанесения ударов по российской территории.

«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям», — заявил министр обороны РФ.

