ЕС все глубже погружается в конфликт на Украине, заявил Белоусов

«Наблюдается снижение активности Соединённых Штатов Америки в поддержке киевского режима на фоне роста помощи Украине со стороны европейских стран. Евросоюз всё глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», — сказал министр обороны России.
При этом он отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.
В частности, напомнил Белоусов, 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и их компоненты для нанесения ударов по российской территории.
«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям», — заявил министр обороны РФ.