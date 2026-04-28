Получили российскую «Бандероль» и не жалуйтесь

Его задача — уничтожение бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, надводных целей и личного состава противника, в условиях отсутствия прямой видимости цели. «Бандероль» размещается на больших беспилотных летательных аппаратах, таких как дрон «Орион» или носители в виде вертолета Ми-28НМ «Ночной Охотник».Носитель при этом должен обладать скоростью от 450 до 500 километров в час. Вес боеголовки «Бандероли» от 120 до 140 килограммов. Новая ракета значительно отличается от ранее известных российских крылатых ракет, таких как «Калибр» и «Оникс». Специалисты отмечают, что хотя внешне ракета напоминает Х-101, по своим эксплуатационным характеристикам она может быть ближе к беспилотным или полуавтономным системам.