Орешкин спрогнозировал опустение половины китайских городов к концу века

Половина китайских городов будет не нужна и опустеет к концу XXI века. Такое мнение выразил замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступая на Втором открытом диалоге «Будущее мира. Новая площадка глобального роста».
«Китай в 2030—2035 году пройдет пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет. Это яркий пример того, к чему в целом идет мир. Если мы посмотрим на отдельные регионы Китая, мы увидим эти тенденции», — сказал он.
По состоянию на август 2025 года в материковом Китае насчитывалось 694 города. South China Morning Post (SCMP) писала со ссылкой на данные исследовательской компании Rhodium Group, что убыль населения Китая, который на данный момент является второй по численности жителей страной в мире, за десять лет может составить 60 млн человек, что сопоставимо с населением всей Франции.
Согласно последним данным Национального статистического бюро на конец 2025 года, общая численность населения материкового Китая должна была составить чуть менее 1,405 млрд человек или на 3,39 млн меньше, чем на конец 2024-го.
По его словам, мир проходит пик численности трудоспособного населения «примерно сейчас», и в дальнейшем соотношение будет меняться в пользу резкого роста доли пожилых людей.
«Соотношение пожилых к трудоспособным к концу века в той же Азии — не 6−7%, как это было, а 77%, то есть на одного занятого будет приходиться примерно один человек в пожилом возрасте», — пояснил Орешкин.
Одновременно серьезно меняется и структура населения по континентам: Африка, жители которой прежде составляли небольшую долю, будет доминировать по молодому и трудоспособному населению. Возрастные же жители Земли будут в основном сосредоточены в странах Азии, сказал замглавы администрации президента.
«По сути мир конца XXI века — это мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами», — добавил он.
Пик численности населения Земли уже близится: он будет достигнут в 2046 году, затем количество людей на планете начнет сокращаться, продолжил замглавы президентской администрации. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости в мире снижается последние несколько десятилетий и уже опустился ниже уровня воспроизводства.
Гонка за суверенитетом и демографическая катастрофа, по словам Орешкина, превращаются в факторы, которые определят модель мира будущего.