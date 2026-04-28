Минск сообщил об обмене задержанными с Польшей по формуле «5 на 5»

Белоруссия и Польша обменялись задержанными лицами на границе по формуле «5 на 5». Об этом сообщает БелТА.
Переговоры по обмену между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши начались в сентябре 2025 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, инициировавший переговоры, лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов.
В переговорах Минска и Варшавы принимали участие спецслужбы других стран — в общей сложности в подготовке обмена поучаствовали правоохранительные органы семи государств.
