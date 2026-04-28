WSJ: попытки президента Шейнбаум сотрудничать с Трампом вызывают недовольство в Мексике

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Шейнбаум пошла на уступки США, чтобы избежать конфликта с северным соседом и защитить экономику Мексики. Речь идет о безопасности границ, торговле и борьбе с наркокартелями. Шейнбаум, например, одобрила экстрадицию 29 лидеров наркокартелей в США и введение пошлин на китайские товары ради предотвращения роста американских тарифов и военной интервенции.
Однако Трамп требует большего, включая привлечение американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории Мексики.
Недавний инцидент с участием агентов ЦРУ в Мексике усилил напряженность, а сдержанный ответ Шейнбаум вызвал критику в стране. Два сотрудника ЦРУ погибли в автокатастрофе на севере Мексики в ходе операции по борьбе с наркотиками. Но Шейнбаум не выразила никакого возмущения по поводу явно вопиющего нарушения суверенитета Мексики, отмечает WSJ. Вместо этого она возложила вину на оппозиционного губернатора штата Чиуауа, сотрудники которого сотрудничали с американскими агентами.
Ее сдержанная реакция вызвала раздражение и в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, хотя США «видели некоторое сотрудничество» со стороны Мексики, необходимо сделать больше и что «стоило бы проявить» некоторое сочувствие погибшим американским агентам.
По мнению газеты, Шейнбаум приходится балансировать между избеганием конфликта с США и сохранением поддержки внутри страны. Такая стратегия в итоге может ослабить ее политически и не удовлетворить Трампа, предупреждает издание.