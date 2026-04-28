WSJ: попытки президента Шейнбаум сотрудничать с Трампом вызывают недовольство в Мексике

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пытается сотрудничать с американским коллегой Дональдом Трампом, но из-за этого на нее растет давление на родине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Шейнбаум пошла на уступки США, чтобы избежать конфликта с северным соседом и защитить экономику Мексики. Речь идет о безопасности границ, торговле и борьбе с наркокартелями. Шейнбаум, например, одобрила экстрадицию 29 лидеров наркокартелей в США и введение пошлин на китайские товары ради предотвращения роста американских тарифов и военной интервенции.

Однако Трамп требует большего, включая привлечение американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории Мексики.

Как пишет WSJ, каждый раз, когда Шейнбаум предлагает Трампу палец, он готов откусить всю руку. Уступки Вашингтону уже загнали мексиканского лидера в угол, утверждает издание.

Недавний инцидент с участием агентов ЦРУ в Мексике усилил напряженность, а сдержанный ответ Шейнбаум вызвал критику в стране. Два сотрудника ЦРУ погибли в автокатастрофе на севере Мексики в ходе операции по борьбе с наркотиками. Но Шейнбаум не выразила никакого возмущения по поводу явно вопиющего нарушения суверенитета Мексики, отмечает WSJ. Вместо этого она возложила вину на оппозиционного губернатора штата Чиуауа, сотрудники которого сотрудничали с американскими агентами.

Ее сдержанная реакция вызвала раздражение и в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, хотя США «видели некоторое сотрудничество» со стороны Мексики, необходимо сделать больше и что «стоило бы проявить» некоторое сочувствие погибшим американским агентам.

Подход мексиканского лидера к взаимодействию с Трампом и ее готовность идти на уступки Вашингтону расстраивает часть ее сторонников и электорат, утверждает WSJ.

По мнению газеты, Шейнбаум приходится балансировать между избеганием конфликта с США и сохранением поддержки внутри страны. Такая стратегия в итоге может ослабить ее политически и не удовлетворить Трампа, предупреждает издание.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели.
Читать дальше