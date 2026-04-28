Латвия запретила въезд комиссару павильона России на биеннале в Венеции

Латвия запретила въезд спецпредставителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, комиссару павильона России на венецианской биеннале Анастасии Карнеевой, а также Екатерине Винокуровой. Они объявлены персонами нон-грата, сообщила глава МИД Латвии Байба Браже в X.
«Я приняла решение включить трех граждан Российской Федерации в список нежелательных лиц (persona non grata) Латвийской Республики и запретить Михаилу Швыдкому, Анастасии Карнеевой и Екатерине Винокуровой въезд на неопределенный срок в соответствии со статьей 61, частью 2 Закона об иммиграции», — написала она.
Карнеева и Винокурова — сооснователи компании Smart Art.
Венецианская биеннале — международная художественная выставка, проходящая раз в два года с участием жюри из разных стран. Она охватывает искусство, архитектуру, кино, музыку, танец и театр. Последний раз Россия участвовала в выставке в 2022 году. В 2026-м арт-форум пройдет с 9 мая по 22 ноября. Российский проект получил название «Дерево укоренено в небе».
Неделей ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил что ЕК отменила субсидии на €2 млн для Венецианской биеннале из-за того, что организаторы разрешили участие России. «Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», — сказал он.
Швыдкой заявлял РБК, что решение Еврокомиссии является демонстративным инструментом политического давления на власти Италии и руководство международной художественной выставки. Он отметил, что €2 млн — «немалая сумма», однако она вряд ли способна разрушить финансовую устойчивость «одной из крупнейших мировых художественных институций».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».