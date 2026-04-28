Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизация может быть отменена или проводиться частично. При этом он исключил отмену военного положения сразу после достижения договоренностей и заявил, что оно будет сохраняться еще несколько месяцев. В противном случае, по словам Зеленского, быстрое проведение парламентских и местных выборов окажется невозможным.