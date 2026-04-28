Рада в 19-й раз продлила мобилизацию и военное положение на Украине

Верховная рада Украины продлила на три месяца, до 2 августа, военное положение и мобилизацию, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

За продление военного положения проголосовали 315 депутатов, за продление всеобщей мобилизации — 304. В Раде 450 депутатов.

Такое решение украинский парламент принял в 19-й раз, отметил Железняк.

Проекты законов о продлении военного положения и мобилизации президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады накануне.

Последний раз решение о продлении военного положения и мобилизации было принято Радой 14 января, оно продлится до 4 мая.

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения мобилизация может быть отменена или проводиться частично. При этом он исключил отмену военного положения сразу после достижения договоренностей и заявил, что оно будет сохраняться еще несколько месяцев. В противном случае, по словам Зеленского, быстрое проведение парламентских и местных выборов окажется невозможным.

