Путин отправил главу МЧС Куренкова в Туапсе

Владимир Путин поручил Александру Куренкову лично проконтролировать тушение пожаров на НПЗ в Туапсе.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин по телефону получил доклад от главы МЧС Александра Куренкова о пожарах в Туапсе после атаки дронов и поручил министру отправиться туда лично. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь подчеркнул, что под удар попали нефтехранилища с топливом для экспорта. Украинская сторона «увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует дестабилизацию энергетических рынков», заявил он.

Серия ЧП Туапсе выходит на федеральный уровень. Президент лично контролирует ситуацию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше