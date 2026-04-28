Путин отправил главу МЧС Куренкова в Туапсе

Президент России Владимир Путин по телефону получил доклад от главы МЧС Александра Куренкова о пожарах в Туапсе после атаки дронов и поручил министру отправиться туда лично. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что под удар попали нефтехранилища с топливом для экспорта. Украинская сторона «увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует дестабилизацию энергетических рынков», заявил он.
