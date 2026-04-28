Семья из Курска погибла на глазах у сына при атаке БПЛА на блокпост

В приграничном районе Белгородской области в результате атаки беспилотника погибла семья — фельдшер ФАПа Беловской центральной районной больницы Татьяна и ее супруг Николай. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Только вчера Татьяне Александровне исполнилось 42 года. Николаю Алексеевичу было 40 лет», — рассказал глава региона в телеграм-канале.
Супруги направлялись в медицинское учреждение вместе с 16-летним сыном Виталием — для снятия аппарата наружной фиксации. Во время движения автомобиля по блокпосту был нанесен удар дроном.
Виталий доставлен в детскую областную больницу Белгорода с акубаротравмой, он находится в состоянии шока. Пострадавшего планируют перевести на лечение в Курск.
Хинштейн выразил юноше и родным погибших соболезнования.
«Нет сил представить, какое это горе для ребенка — видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь», — написал губернатор.
