В Кремле назвали закрытой информацию о местах поражения от ударов ВСУ

Информация о местах поражения от ударов ВСУ является закрытой, Кремль не будет публично говорить о ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — сказал Песков.
В ночь на 28 апреля в Тупасе в результате падения обломков дронов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Ранее, 16 и 20 апреля, в городе подвергся атакам морской терминал, на его территории также возник крупный пожар.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне.
