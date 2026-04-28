Польша передала России археолога Бутягина

Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, которая подозревает археолога в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн) при работах в Крыму. Киев считает проведение раскопок на полуострове незаконным после 2014 года, когда он вошел в состав России. Кремль назвал задержание Бутягина «правовым произволом».