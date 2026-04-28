Польша передала России археолога Бутягина

Археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей, сообщила ФСБ.
Ведомство также сообщило о возвращении на родину супруги российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые, по данным ФСБ, прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».
Обмен состоялся 28 апреля по формуле «пять за пять». Ему предшествовали переговоры между белорусским КГБ и польской разведкой, которые длились несколько месяцев. Процесс инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в нем участвовали правоохранительные органы семи стран. В числе тех, кого освободила белорусская сторона, оказался журналист Анджей Почобут, его включили в обмен «с учетом личной просьбы» его матери, сообщила Белта.
Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, которая подозревает археолога в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн) при работах в Крыму. Киев считает проведение раскопок на полуострове незаконным после 2014 года, когда он вошел в состав России. Кремль назвал задержание Бутягина «правовым произволом».
18 марта польский суд постановил экстрадировать ученого на Украину, где ему грозило до пяти лет лишения свободы. После вынесения вердикта Совет по правам человека обратился к польским коллегам, а защита археолога направила жалобу в Апелляционный суд Варшавы.
Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он с 1999 года руководил работами Мирмекийской археологической экспедицией в Керчи.