Комик ответил на призыв Трампа об увольнении после шутки о Мелании

Комик Джимми Киммел объяснил свою шутку о «будущей вдове» президента США Дональда Трампа Мелании, ответив таким образом на требования семьи Трамп уволить его с телеканала ABC.
Киммел прокомментировал скандал в коротком выступлении, выложенном на его YouTube-канале.
«Это была очень легкая шутка про то, что ему [Дональду Трампу] почти 80, а она [Мелания Трамп] моложе меня. Это ни в коем случае не призыв к убийству. И они это знают. Я уже много лет открыто выступаю против насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил стендапер.
Джимми Киммелу 58 лет, Мелании Трамп — 56, ее день рождения 26 апреля совпал с датой нападения во время ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне, Трампу — 79 лет, ему исполнится 80 14 июня.
«Кстати, я также должен отметить, что Дональду Трампу позволено говорить все, что он хочет, — как и вам, и мне, и всем нам, потому что, согласно Первой поправке, мы, американцы, имеем право на свободу слова», — так ответил Киммел на призыв Трампа уволить.
Дональд и Мелания Трамп 27 апреля призвали телеканалы Disney и ABC уволить Киммела за слова за несколько дней до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В вечернем шоу Киммел назвал Меланию Трамп «будущей вдовой».
Американский президент назвал шутку Киммела «выходящей за рамки приличия». Супруга Трампа отметила, что Киммел «прячется за ABC, потому что знает, что телеканал продолжит прикрывать его». Первая леди призвала ABC «занять твердую позицию», потому что выходка Киммела губительна для политической целостности Америки.
17 сентября прошлого года ABC приостановил трансляцию шоу «Jimmy Kimmel Live!» после его высказываний об убийстве американского правого активиста Чарли Кирка. Но 23 сентября ABC объявил о возобновлении трансляции телепередачи.
26 апреля произошло нападение на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием высшего американского руководства. Стрелком оказался преподаватель Коул Аллен. Он намеревался убить чиновников администрации Дональда Трампа. Аллен был задержан, был легко ранен агент Секретной службы, обеспечивающий безопасность мероприятия. Стрелок был обвинен в покушении на жизнь президента.
