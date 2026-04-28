Минобороны заявило о попытке боевиков совершить госпереворот в Мали

Группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России) и туарегский «Фронт освобождения Азавада» на прошлой неделе предприняли попытку вооруженного государственного переворота в Мали, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта — столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. При этом в столице страны предпринимались попытки захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. Численность боевиков — около 12 тыс. человек.
В Минобороны заявили, что нападавших готовили в том числе украинские и европейские наемники-инструкторы. МИД России ранее допустил возможность участия Запада в нападениях в Мали.
«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения “Африканского Корпуса” нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что при отражении атаки «Африканский Корпус» применил все типы вооружения: танки, боевые машины пехоты (БМП) бронированные транспортеры (БТР), артиллерийские и минометные системы, реактивные системы залпового огня (РСЗО). Также по скоплениям живой силы противника военные нанесли четыре авиаудара беспилотниками «Иноходец», экипажи самолетов Су-24 совершили шесть боевых вылетов, вертолетов Ми-8 и Ми-24 — более 20.
Помимо этого, солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой. В Минобороны сообщили о потерях личного состава боевиков — более 2,5 тыс. человек — и автомобильной техники — более 100 единиц.
Утром 25 апреля в Мали начались нападения боевиков. В результате был убит министр обороны Мали Садио Камара. Генштаб ВС Мали сообщил об успешном отражении атак джихадистов и туарегов на территории страны спустя менее суток после начала атаки.
В связи с этими событиями министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Мали.
