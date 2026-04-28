Вячеслав Федорищев наградил победителя областного конкурса «Учитель года»

В Самаре губернатор Федорищев вручил ключи от «Лады Гранты» победителю конкурса «Учитель года Самарской области».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области назвали имя победителя конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2026». Им стала учитель биологии самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая. Губернатор Вячеслав Федорищев вручил ей ключи от автомобиля «Лада Гранта».

«Я хотел бы отдельно сказать большое спасибо тем людям, которые десятилетиями трудятся на благо нашего будущего — наших детей. Это очень требовательная профессия, но вы продолжаете идти вперед и даете нам уверенность, что наши дети будут самыми лучшими и самыми умными», — обратился к педагогам Вячеслав Федорищев.

Конкурс проводился в 36-й раз. Участие принял 21 учитель из городских и сельских школ региона. Более половины участников — молодые педагоги до 35 лет. Финалистами стали пять учителей из Самары, Тольятти, Сызранского и Волжского районов. Губернатор отметил, что победители прошлых лет входили в пятерку лучших и становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года России». Финалисты получили дипломы и денежные сертификаты.

