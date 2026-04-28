Политолог раскрыл реальную причину конфликта Украины и Израиля

Украина вступила в противостояние с Израилем по наводке Великобритании, которая таким образом стремится отомстить США. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог обратил внимание, что украинский президент Владимир Зеленский, невзирая на свое положение, считает должным указывать лидерам других государств, какие решения принимать и какие экономические связи поддерживать. Собеседник NEWS.ru напомнил, что, конфликтуя с Израилем, глава киевского режима конфликтует с союзником Вашингтона.

«Британская корона всячески пытается отомстить американцам за уход в сторону Ближнего Востока. Поэтому британцы натравливают киевский режим на союзников США в регионе», — уточнил Самонкин.

При этом он отметил, что противостояние с Израилем больше интересно Киеву, чем Лондону, так как ситуация позволяет Украине и Зеленскому почувствовать свою значимость и оправдать усилия британских кураторов.

Ранее между Израилем и Украиной возник конфликт из-за зерна. МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского с требованием объясниться по поводу приобретения зерна, якобы собранного в новых регионах России. В МИД Израиля ответили, что обвинения не подкреплены доказательствами.