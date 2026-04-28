Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии суд прекратил дело против дочери экс-президента Узбекистана

Причиной прекращения уголовного производства в Швейцарии в отношении дочери экс-президента Узбекистана является то, что она сидит в тюрьме у себя на родине.

Источник: РБК

В Швейцарии Федеральный уголовный суд прекратил дело против дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщает Радиотелевидение Швейцарии.

Каримова обвинялась в коррупции, отмывании денег и руководстве преступной организацией. Как пояснил председатель суда, судебное решение связано с долгосрочным процессуальным препятствием: обвиняемая не может фактически покинуть страну своего пребывания (Узбекистан. — РБК) до декабря 2028 года, поскольку она отбывает там тюремный срок.

При этом, как сообщает Радиотелевидение, отправка дела в архив касается только самой Каримовой: в отношении управляющего банком Lombard Odier расследование продолжается, равно как и в отношении самого банка.

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», которую, как полагало следствие, создала дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова. Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Гульнара Каримова была приговорена к 13 годам тюрьмы в Узбекистане весной 2020 года по делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям, и ранее вынесенным приговорам суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».