В Швейцарии суд прекратил дело против дочери экс-президента Узбекистана

Гульнара Каримова была приговорена к 13 годам тюрьмы в Узбекистане весной 2020 года по делу о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям, и ранее вынесенным приговорам суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.