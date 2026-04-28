На Украине в 19-й раз продлили всеобщую мобилизацию

Украинская журналистка Юлия Заберина 25 апреля сообщила, что минобороны Украины рассматривает сильные изменения в мобилизации, в которые входит почти полная отмена брони. По словам журналистки, среди предложений есть отмена поиска уклонистов, а также переход к более целевому набору граждан по возрасту — 25 лет и более, и конкретным специальностям.