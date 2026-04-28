На Украине в 19-й раз продлили всеобщую мобилизацию

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 2 августа. Об этом 28 апреля сообщило издание «Страна.ua».

«За» проголосовали 315 из 334 народных депутатов. «Против» были 2 нардепа, остальные 17 не голосовали.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года.

Украинская журналистка Юлия Заберина 25 апреля сообщила, что минобороны Украины рассматривает сильные изменения в мобилизации, в которые входит почти полная отмена брони. По словам журналистки, среди предложений есть отмена поиска уклонистов, а также переход к более целевому набору граждан по возрасту — 25 лет и более, и конкретным специальностям.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель 19 апреля сообщила, что население Украины недовольно принудительной мобилизацией на улицах страны, все готовы пойти на компромисс для достижения мира с Россией. Мендель добавила, что все, кого она знает, согласились бы найти решение в переговорах для скорейшего достижения мира между двумя странами.