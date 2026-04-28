Стубб заявил о неизбежности возобновления контактов с Россией

ВИЛЬНЮС, 28 апреля. /ТАСС/. Возобновление контактов с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что в Европе продолжаются дискуссии о сроках и формате возможного диалога.

Источник: AP 2024

«В “коалиции желающих” или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом [Эстонии Аларом] Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том — когда», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста эстонского национального гостелерадио ERR.

По словам Стубба, остается открытым ключевой вопрос, произойдет ли возобновление диалога с Москвой до завершения конфликта на Украине или после этого. Он добавил, что Россия «по-прежнему останется соседом Финляндии и Эстонии».

Ранее президент Эстонии призвал европейские страны вместе вести подготовку к переговорам с РФ.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
