КГБ раскрыл подробности обмена задержанными на границе Беларуси и Польши

В пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе во вторник, 28 апреля, Комитет госбезопасности и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, которые были осуждены в Беларуси и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других стран.