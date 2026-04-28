КГБ раскрыл подробности обмена задержанными на границе Беларуси и Польши

Комитет государственной безопасности раскрыл подробности обмена задержанными на границе Беларуси и Польши. Подробности сообщает БелТА.
В пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе во вторник, 28 апреля, Комитет госбезопасности и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, которые были осуждены в Беларуси и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других стран.
Обмен стал кульминацией сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, осуществлявшегося по прямому поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Переговоры были начаты в сентябре 2025 года. Отправной точкой к их организации стало обращение к главе республики отдельных лидеров дружественных нам стран. Александр Лукашенко отдал соответствующие поручения КГБ и лично принимал участие в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками.
«В результате операции десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями», — говорится в сообщении.
Среди освобожденных в том числе и граждане Беларуси, которые выполняли особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны. Судьба этих людей на всех этапах их деятельности на особом контроле у президента Беларуси.
«С учетом личной просьбы к Президенту Беларуси матери Андрея Почобута, отбывающего наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений, и Анжелики Борис глава государства поручил КГБ включить осужденного в этот обменный процесс», — приводит подробности БелТА.
Среди вернувшихся на родину — граждане Беларуси, России, а также других стран СНГ. Всем была оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь.
Комитет госбезопасности по поручению президента Беларуси готовил обменную операцию около года. В ее проработку были вовлечены спецслужбы, представители семи стран. Это потребовало длительных и сложных переговоров.
КГБ Беларуси выразил благодарность, а также отметил особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, которые возникали в ходе подготовки операции.
