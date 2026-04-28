Суд признал экс-замминистра финансов Польши виновным в ксенофобии

Суд подтвердил, что с 30 марта по 10 мая 2022 года политик в соцсетях публиковал сообщения и записи оскорбительного характера в отношении граждан Украины и подстрекал к ненависти против них. Адвокат потерпевших Магдалена Списак отметила, что обвиняемый использовал термин «бандеровцы» для обозначения всех украинцев, что недопустимо.