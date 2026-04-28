Суд признал экс-замминистра финансов Польши виновным в ксенофобии

Белостокский районный суд признал бывшего заместителя министра финансов Кшиштофа Толвинского виновным в оскорблении украинцев и публичных призывах к ненависти на национальной почве, сообщила Gazeta Wyborcza.
Суд подтвердил, что с 30 марта по 10 мая 2022 года политик в соцсетях публиковал сообщения и записи оскорбительного характера в отношении граждан Украины и подстрекал к ненависти против них. Адвокат потерпевших Магдалена Списак отметила, что обвиняемый использовал термин «бандеровцы» для обозначения всех украинцев, что недопустимо.
Дело передали в суд, хотя прокуратура дважды отказывалась возбуждать дело, не находя в словах политика признаков преступления. Фигурант не признал вины и назвал приговор к пати месяцам лишения свободы «политическим».
Кшиштоф Толвинский с сентября по ноябрь 2007 года занимал пост заместителя министра казначейства в правительстве Ярослава Качиньского, отвечая за сельскохозяйственный сектор. В 2010—2011 годах был депутатом сейма VI созыва. С 2022 года политик является лидером партии «Фронт».
