В ЛНР 18 человек были ранены в результате атаки беспилотников

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по зданию администрации Марковского муниципального. В результате атаки ранены 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в «Максе».
По словам Пасечника, здание получило серьезные повреждения. Идет разбор завалов. Рядом со зданием администрации расположены школа и другие административные здания, в которых повреждено остекление. Дети и сотрудники эвакуированы.
Одновременно, по словам Пасечника, ВСУ нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа, пострадавших в результате этой атаки нет.
Ранее при атаке беспилотников по ЛНР в селе Солонцы Троицкого округа погибли три человека, еще несколько ранены. Полностью разрушены четыре дома, повреждения получили жилые дома в Лисичанске.
