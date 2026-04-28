В Туапсе на несколько улиц приостановили подачу воды

В Туапсе на несколько улиц временно приостановлена подача воды после атаки ВСУ на НПЗ, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
По его словам, причиной стал выход из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на горящем заводе.
«В настоящее время в городских резервуарах ограничен запас воды, в период с 18.00 до 19.00 подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд», — написал Бойко в телеграм-канале.
Список улиц, оставшихся без воды, опубликован на сайте администрации округа.
