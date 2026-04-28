В Туапсе на несколько улиц приостановили подачу воды

В Туапсе на несколько улиц временно приостановлена подача воды после атаки ВСУ на НПЗ, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Источник: РБК

По его словам, причиной стал выход из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на горящем заводе.

«В настоящее время в городских резервуарах ограничен запас воды, в период с 18.00 до 19.00 подача воды будет возобновлена, чтобы у людей была возможность сделать запас для бытовых нужд», — написал Бойко в телеграм-канале.

Список улиц, оставшихся без воды, опубликован на сайте администрации округа.

Материал дополняется.