Парламентарий напомнил, что Молдавия официально заявляла о своем нейтралитете и неучастии в противостоянии России и Украины, но на деле помогает Киеву, как и другие страны Европы, которые поставляют киевскому режиму финансовые займы и инструкторов, предоставляют производственные мощности для выпуска вооружения.
«Все яснее вырисовывается простая истина: кто не с нами, тот против нас. Лицемерие приводит к печальным последствиям. Выводы будут сделаны», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он подчеркнул, что помощь Украине со стороны недружественных государств демонстрирует, что лидеры этих стран не усвоили опыт прошлого. Депутат отметил, что русофобские взгляды — следствие искажения истории. Толмачев добавил, что для России важно оберегать историю от попыток внести в нее корректировки.
Ранее в Молдавии заявили, что ВСУ установили минные заграждения на границе с Приднестровьем. На Украине объяснили свои действия тем, что вынуждены таким образом обеспечивать охрану границы, так как перебросили часть подразделений пограничников на линию фронта.