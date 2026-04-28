В Госдуме отреагировали на выпуск Молдавией дронов для ВСУ

Производство Молдавией беспилотных летательных аппаратов для поставок Украине говорит о том, что эта страна не воздерживается от действий, способных вовлечь ее в конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru сделал депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя заявление посла РФ в республике Олега Озерова об отправке Кишиневом дронов Киеву.

Источник: Reuters

Парламентарий напомнил, что Молдавия официально заявляла о своем нейтралитете и неучастии в противостоянии России и Украины, но на деле помогает Киеву, как и другие страны Европы, которые поставляют киевскому режиму финансовые займы и инструкторов, предоставляют производственные мощности для выпуска вооружения.

«Все яснее вырисовывается простая истина: кто не с нами, тот против нас. Лицемерие приводит к печальным последствиям. Выводы будут сделаны», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он подчеркнул, что помощь Украине со стороны недружественных государств демонстрирует, что лидеры этих стран не усвоили опыт прошлого. Депутат отметил, что русофобские взгляды — следствие искажения истории. Толмачев добавил, что для России важно оберегать историю от попыток внести в нее корректировки.

Ранее в Молдавии заявили, что ВСУ установили минные заграждения на границе с Приднестровьем. На Украине объяснили свои действия тем, что вынуждены таким образом обеспечивать охрану границы, так как перебросили часть подразделений пограничников на линию фронта.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше