Полковник Ходаренок: ракета С-71К «Ковер» может точечно поражать объекты ВСУ

Зарубежного аналога с характеристиками, близкими к С-71К, отыскать сложно. С большими допущениями «Ковер» можно сравнить с американской AGM-158 JASSM, но отечественное изделие, если и уступает AGM-158 в мощности боевой части, то существенно отличается в лучшую сторону по цене. AGM-158 стоит около $1 млн. С-71К существенно дешевле, что позволяет применять ее в ходе боевых действий большими сериями.