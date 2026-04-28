Белоусов назвал недопустимым военное присутствие стран в Центральной Азии

Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны, в том числе на пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран-членов организации в Бишкеке, говорится в сообщении Минобороны в «Максе».
Москва считает недопустимым стремление внерегиональных держав обеспечить военное присутствие в Центральной Азии и решение там логистических задач, подчеркнул Белоусов. «Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым», — сказал он.
Он отметил серьезную озабоченность российской стороны из-за обстановки в Сирии, Ливане, Афганистане, а также гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм президент России Владимир Путин ранее называл в числе основных существующих угроз в мире. В феврале глава государства поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом.
