Белоусов назвал недопустимым военное присутствие стран в Центральной Азии

Есть риски, что боевики из кризисных зон могут проникнуть в сопредельные страны, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Он также назвал недопустимым военное присутствие внерегиональных держав в Центральной Азии.

Источник: РБК

Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны, в том числе на пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран-членов организации в Бишкеке, говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

«Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС», — отметил Белоусов.

Москва считает недопустимым стремление внерегиональных держав обеспечить военное присутствие в Центральной Азии и решение там логистических задач, подчеркнул Белоусов. «Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым», — сказал он.

Он отметил серьезную озабоченность российской стороны из-за обстановки в Сирии, Ливане, Афганистане, а также гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм президент России Владимир Путин ранее называл в числе основных существующих угроз в мире. В феврале глава государства поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом.

