Глава МЧС вылетел в Краснодарский край по поручению Путина

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел с оперативной группой ведомства в Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Перед вылетом ему доложили об оперативной обстановке в регионе. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) он провел совещание с участием замминистра Алексея Кострубицкого, начальника Главного управления пожарной охраны Ивана Лунева и начальника главного управления НЦУКС Анатолия Елизарова.
На фоне пожара на НПЗ в Туапсе и разлива нефтепродуктов они обсудили меры по ликвидации возгорания, которому был присвоен четвертый ранг сложности, а также проведение водолазных работ в акватории Черного моря.
«По поручению главы МЧС России в регионе наращивается группировка сил и средств: к месту следуют сводные отряды территориальных управлений МЧС России из Краснодарского края и Ростовской области. В готовности подразделения Ставрополья», — говорится в сообщении.
Сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин получил доклад от главы МЧС Александра Куренкова о пожарах в Туапсе после атаки дронов и поручил ему выехать туда, чтобы проконтролировать тушение огня на нефтехранилищах и ликвидацию последствий.
В ночь на 28 апреля из-за падения обломков беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вспыхнул пожар. По данным властей, пострадавших нет, жителей близлежащих домов призвали эвакуироваться, был организован пункт временного размещения. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не выходить на улицу, закрывать окна и использовать средства защиты.
Ранее в апреле морской терминал в Туапсе дважды подвергался атакам дронов, после чего возник пожар и была зафиксирована утечка нефтепродуктов. К 28 апреля, по данным оперштаба, вывезено более 7 тыс. кубометров загрязненного грунта и смеси.
