В ВСУ сообщили об ускоренном строительстве линии обороны от Киева до Сум

Линия оборудуется, начиная от Киевского водохранилища и до Сум, на нее выделяется много сил и средств, сообщили в ВСУ. По его словам, поставлена задача завершить работу в кратчайшие сроки.

Источник: РБК

Украина в срочном порядке оборудует сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу от украинской столицы до города Сумы. Об этом сообщил начальник Инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко в интервью агентству «Укринформ».

«Что касается сплошной линии обороны, которая сейчас оборудуется начиная от Киевского водохранилища и до Сум, то эта линия обороны у нас строится, и много сил и средств выделяется на то, чтобы построить ее в самый короткий срок. Чтобы сделать так, чтобы не было неожиданности», — сказал он.

«Страна» показала карту с условным обозначением расположения фортификаций. На ней оборонительная линия выглядит как почти строго горизонтальная полоса. Издание отмечает, что за такой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей.

Российское Минобороны регулярно сообщает о продвижении в Сумской области.

Спустя день после начала военной операции российские войска подошли к Киеву — 25 февраля 2022 года Минобороны сообщило о блокировании украинской столицы с западной части и Чернигова. Весной того же года Россия объявила, что отводит войска с киевского направления.

Хотя армия России в начале военной операции на Украине стояла у Киева, штурмовать украинскую столицу военные не собирались, говорил президент Владимир Путин.

Войска, по его словам, нужны были, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам. У российских военных ведомств, силового блока были разные предложения по дальнейшим действиям, пояснял он.

«Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города — кто бы что ни говорил, ни домысливал — не было», — подчеркивал глава государства.

По его словам, это было «ни что иное, как операция по принуждению Киева к миру» и прекращению боевых действий, которые Украина вела в отношении жителей Донбасса с 2014 года. «И, как ни странно, в результате, действительно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев», — говорил Путин.

Впоследствии эти договоренности были парафированы в Турции, документ носил компромиссный характер, но основные пункты удовлетворяли требованиям российской стороны, рассказывал он.

Путин также говорил, что российские войска отошли из-под Киева, потому что Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Впоследствии Киев отказался от договоренностей из-за давления Запада, утверждал глава государства.