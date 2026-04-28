The Economist назвал основную проблему увеличения немецкой армии

Основной проблемой для командования бундесвера в деле его превращения в крупнейшую армию в Европе может стать нехватка личного состава. Немецкие мужчины не проявляют большого энтузиазма к призыву в вооруженные силы.

Источник: РБК

Основным препятствием на пути превращения бундесвера в сильнейшую армию Европы является численность личного состава, пишет The Economist.

Издание приводит слова генерального инспектора бундесвера генерала Карстена Бройера. Он рассказал изданию об изменении объёма закупок для бундесвера — в частности, по его словам, в прошлом году барражирующие боеприпасы были закуплены в течение десяти месяцев с «молниеносной скоростью».

Однако самой большой проблемой для генерального инспектора станет нехватка личного состава. «Ему нужно найти 75 000 дополнительных военнослужащих для регулярной армии и сформировать резерв численностью 200 000 человек», — пишет The Economist.

Издание напоминает, что в Германии принят закон, обязывающий мужчин, достигших 18 лет, заполнять анкету о готовности к призыву на военную службу. Опросы показывают, что люди из той возрастной группы, которая подлежит призыву, относятся к этой идее с наименьшим энтузиазмом.

Это соответствует общеевропейским тенденциям, отмечает The Economist, приводя данные опроса Gallup, проведенного в 2024 году в 45 странах. Опрос в целом показал низкий уровень стремления вступать в ряды вооруженных сил в случае войны, но четыре из пяти стран с относятся к этому вопросу с наименьшим энтузиазмом, и в их числе Германия, отмечает издание.

Согласно первой военной стратегии бундесвера, немецкая армия должна стать самой сильной регулярной армией в Европе. По словам министра обороны Бориса Писториуса, её численность должна возрасти до 260 тыс. человек, а всего вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тыс. мужчин и женщин. В центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России».

В январе численность военных в Германии побила двенадцатилетний рекорд, составив 184,2 тыс. военнослужащих. Тогда Борис Писториус заявил, что бундесвер показал лучшие результаты по набору новобранцев с момента отмены воинской повинности.

