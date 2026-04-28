Путин приехал в центр медицины катастроф в Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Программа главы государства началась с осмотра выставки, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в том числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины. Кроме того, презентованы образцы отечественных лекарств, новые автомобильные рентген-аппараты, сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов.

Одним из основных экспонатов выставки является мобильный операционный комплекс.

«Это те современные устройства, которые позволяют больницу первого уровня и неприспособленные помещения в считанные часы переводить в регионах с ЧС в многопрофильные, технологичные стационары», — сказал Осипов.

На выставке представлен вертолет санитарной авиации «Ансат», который используется для эвакуации тяжелых пациентов. Они используются в том числе в Курске, Белгороде, Брянске, сообщил Осипов.

В ходе посещения центра президент РФ также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ и проведет встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Федеральный центр медицины катастроф был создан в 2021 году в составе Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. В составе ФЦМК функционируют центр управления в кризисных ситуациях, центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи и Полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.

С 29 ноября 2024 года под патронажем ФЦМК создана базовая организация в области медицины катастроф в СНГ. В этом году центр рассчитывает получить статус международной бригады чрезвычайного реагирования, которая есть сейчас только у трех стран в мире (Италия, Израиль, Китай).

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше