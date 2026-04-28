В Крыму назначена врио главы минЖКХ

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», — сказано в сообщении.
Оксана Механичева родилась 11 января 1977 года в селе Учебное, Белогорского района, Крымской области. В 1998 году окончила Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности «Экономика предприятия» и получила квалификацию «Инженер-экономист».
С 2005 по 2014 год работала на разных должностях в Государственной налоговой инспекции в городе Симферополе. В июле 2021 года назначена на должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля, сообщал ранее Аксенов. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.