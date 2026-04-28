Посол Озеров заявил, что Молдавия поставляет дроны Украине

Молдавия поставляет Вооружённым силам Украины беспилотники. Об этом заявил посол России в республике Олег Озеров.

Он уточнил, что производство БПЛА зафиксировано в городе Вадул-луй-Водэ.

«По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», — цитирует Озерова ТАСС.

Ранее российские силовые структуры выявили локацию в Молдавии, где проходят испытания поставляемых в ВСУ беспилотников.

По данным Минобороны России, руководство европейских государств приняло решение наращивать производство и поставки дронов Украине для нанесения ударов по территории России.

Также ведомство раскрыло прямые адреса производства дронов для ВСУ в Европе и назвало это намеренной эскалацией конфликта.

