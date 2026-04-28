Bloomberg узнал, сколько потратил ЕС на борьбу с кризисом из-за Ирана

Страны Евросоюза выделили более €10 млрд для защиты потребителей и предприятиям в связи с ростом цен на энергоносители. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel, отметившего плохую организацию большинства мер помощи.
«Плохая новость заключается в том, что правительства стран ЕС, похоже, мало чему научились из энергетического кризиса 2022 года», — заявил аналитик Bruegel Симоне Тальяпьетра.
По оценке Bruegel, почти 80% дополнительных расходов, в том числе масштабных налоговых послаблений, были распределены некорректно и противоречат рекомендациям Еврокомиссии. Наибольший объем помощи пришелся на Испанию, на которую приходится почти половина всех расходов, второе место занимает Германия.
По словам Тальяпьерта, страны ЕС, как и в 2022 году, поставили на быстрые и плохо таргетированные меры, которые могут дополнительно поддерживать спрос в условиях дефицита.
Bloomberg ранее писал, что ЕС могут ждать тяжелые дни из-за войны в Иране из-за жестких мер по смягчению последствий энергетического кризиса. Речь идет о программе AccelerateEU, которая предоставляет государствам — членам инструменты для сдерживания роста цен на энергоносители и решения проблемы потенциального дефицита топлива, не ставя под угрозу климатические амбиции блока и не провоцируя разрушительную конкуренцию между странами, отмечал Bloomberg.
«Нас ждут очень трудные месяцы, а может быть, и годы, в зависимости, конечно, от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Кризис, вероятно, будет таким же серьезным, как кризисы 1973 и 2022 годов вместе взятые», — заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на одном из брифингов.
Politico отмечало, что энергокризис в ЕС может привести к политическому кризису. Издание пишет, что страны Евросоюза, «готовятся к кризису, который они вряд ли смогут предотвратить», что может подорвать и без того ослабленный политический мейнстрим блока.
Politico подчеркнуло, что что европейских политиков заставила насторожиться победа на выборах в Болгарии 20 апреля бывшего президента Румена Радева, «симпатизирующего Кремлю».
