ФСБ опубликовала видео обмена археолога Бутягина

Появились кадры обмена, в рамках которого археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье вернулись в Россию.

Появились кадры обмена, в рамках которого археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего из миротворческого контингента в Приднестровье вернулись в Россию. Видео опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Обмен состоялся на границе Белоруссии с Польшей. Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые, по данным ведомства, прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам «с целью проведения разведывательных мероприятий».

Обмен состоялся 28 апреля по формуле «пять за пять». Ему предшествовали переговоры между белорусским КГБ и польской разведкой, которые длились несколько месяцев.

Бутягина задержали в Польше в декабре по запросу Киева. Изначально Окружной суд Варшавы избрал Бутягину меру пресечения в виде ареста на 30 суток, впоследствии срок содержания под стражей дважды продлевался. 3 марта арест продлили до 1 июня. Ученый находился в СИЗО «Варшава-Бялоленка».

18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать Бутягина на Украину. Украинская сторона утверждала, что раскопки экспедиции Бутягина в древнегреческом городе Мирмекий на территории современного Крыма привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия» — ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. По украинским законам исследователю могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, по польским — до десяти.

23 апреля защита российского археолога Александра Бутягина решила обжаловать решение Окружного суда Варшавы, признавшего возможной его экстрадицию на Украину.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен. Бутягин является автором более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше