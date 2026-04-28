В МИДе сообщили, что представителя России не пустили на встречи перед G20

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами. 23 апреля замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по составу участников от России в саммите G20 пока не принималось.