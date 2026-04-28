В МИДе сообщили, что представителя России не пустили на встречи перед G20

Члена российской делегации, несмотря на наличие аккредитации, не допустили до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита G20. Россия по двусторонним каналам выразила США демарш, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, передает «РИА Новости».
Биричевский подчеркнул, что для этого человека была сделана виза, при нем имелся бейдж участника. «А потом оказалось, что не прошли этапы согласования», — сказал он на заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
Биричевский заявил, что инцидент показал неспособность американской стороны до конца «выполнять те председательские функции, которые на них возложены».
Россия надеется, что это повлияет на США, подчеркнул дипломат. «Иначе нам придется принимать более жесткие меры, вплоть до бойкота мероприятий, что естественно скажется на общей подготовке к саммиту [G20]», — предупредил Биричевский.
Дипломат не назвал имя члена делегации, которого исключили из участия в упомянутых встречах.
Речь идет об апрельских встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. На сайте Всемирного банка говорится, что российскую делегацию возглавил заместитель министра финансов и заместитель управляющего от России во Всемирном банке Иван Чебесков, в ее состав вошли представители Министерства финансов, Министерства иностранных дел и Центрального банка России.
Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами. 23 апреля замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по составу участников от России в саммите G20 пока не принималось.
