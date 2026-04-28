Минобороны сообщило о потерях боевиков в Мали при попытке госпереворота

Действия Африканского корпуса ВС России в Мали предотвратили попытку государственного переворота в стране — подразделения нанесли боевикам невосполнимые потери в личном составе и технике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в «Максе».
По данным Минобороны, боевики атаковали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В Бамако боевики пытались штурмовать стратегические объекты, включая президентский дворец.
Российские подразделения применили все виды вооружений — от стрелкового оружия до минометов и РСЗО. В результате потери боевиков составили более 2,5 тыс. убитыми, поражено было более 250 единиц техники.
«[Поражено] автомобильной техники — 102 единицы; “шахед-мобилей” — две единицы; мотоциклов 152 единицы; минометов — семь единиц», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что отряд «Африканского корпуса» в Кидале более суток вел бои в полном окружении и отразил четыре массированные атаки.
«Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тыс. человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца “Стингер” и “Мистраль”, — говорится в сообщении.
25 апреля вооруженные формирования в Мали — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России) и туарегский «Фронт освобождения Азавада» — предприняли попытку вооруженного госпереворота. Министр обороны страны Садио Камара скончался после нападения на его резиденцию.
По информации Генштаба Мали, все атаки были отбиты. «В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и “Африканского Корпуса” покинули опорный пункт в городе Кидаль», — сообщило Минобороны.
