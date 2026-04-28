Axios: Трамп обдумывает два варианта действий в отношении Ирана

Американский портал Axios пишет, что выхода из тупика пока не видно и в Вашингтоне обеспокоены тем, что США втягиваются «в замороженный конфликт и без войны, и без сделки». В этом случае США придется удерживать свои силы в регионе еще много месяцев, Ормузский пролив останется закрытым, мировые цены на нефть продолжат расти, а каждая из противоборствующих сторон будет ждать, когда другая «сдастся или выстрелит первой».
По словам чиновников, сейчас, когда до промежуточных выборов в США остается шесть месяцев, замороженный конфликт — это худший вариант для Трампа в политическом и экономическом плане.
Издание утверждает, что временами Трамп склоняется к жесткой позиции. Недавно он сказал, что «все, что иранские лидеры понимают, — это бомбы». Американские «ястребы» призывают Трампа не сдаваться и отклонять все мирные предложения Ирана. Но он пока не спешит применять силу и остается «реалистом», говорят информированные источники.
Некоторые советники президента настаивают на продолжении американской блокады Ормузского пролива и введении дополнительных экономических санкций. «Уровень санкций в отношении Ирана экстраординарен… но можно предпринять еще больше», — заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он рассчитывает, что другие страны поддержат антииранские рестрикции, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки. Министр финансов США Скотт Бессент убежден, что американская блокада Ормуза уже приносит свои плоды.
В то время как выжившие лидеры КСИР заперты, как тонущие крысы в канализационной трубе, скрипучая нефтяная промышленность Ирана начинает сокращать добычу из-за блокады США. Добыча скоро полностью сойдет на нет. Следующий этап — дефицит бензина в Иране.
Однако аналитики сомневаются, что такими методами удастся добиться уступок от Ирана. Они считают, что Ирану не грозит непосредственная угроза масштабного прекращения добычи сырой нефти, и напоминают, что у Тегерана есть опыт создания нефтяных запасов, наличие свободных площадей на других предприятиях и возможности расширить альтернативные мощности для хранения и экспорта нефти. На их взгляд, Иран способен остановить добычу без «катастрофической потери давления на месторождениях», а у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) есть другие источники дохода, такие как контрабанда нефти по суше и в небольших танкерах.