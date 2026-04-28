Суд прекратил дело бывшего «народного губернатора» Губарева

Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров ополчения Донбасса. В марте 2014 года его избрали «народным губернатором» во время митинга в Донецке, но никакого поста в сформированном позже правительстве ДНР он не занял. Губарев вернулся в Россию, а после начала военной операции на Украине пошел служить в войска рядовым.