Суд прекратил дело бывшего «народного губернатора» Губарева

Таганский районный суд Москвы прекратил производство по административному делу о дискредитации российской армии против бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева. Об этом РБК сообщил его представитель Даниил Берман.
Решение было принято в связи с отсутствием состава правонарушения, уточнил он.
Павел Губарев в 2014 году был одним из лидеров ополчения Донбасса. В марте 2014 года его избрали «народным губернатором» во время митинга в Донецке, но никакого поста в сформированном позже правительстве ДНР он не занял. Губарев вернулся в Россию, а после начала военной операции на Украине пошел служить в войска рядовым.
Административное дело в отношении Губарева зарегистрировали в Таганском районном суде 18 февраля. На него был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России).
Губарев тогда сообщил РБК, что не знает, с чем связано составление протокола. «Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — отметил он.
Губарев ведет телеграм-канал, у него 39,5 тыс. подписчиков.
В 2023 году Губарева задержали перед зданием Мещанского суда в Москве, где он устроил одиночный пикет в защиту бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Тогда Стрелкова арестовали по делу о публичных призывах к экстремизму. В 2024-м экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам колонии.