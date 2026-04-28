Минобороны заявило, что боевиков в Мали готовили наемники из Украины

Численность боевиков, предпринявших попытку вооруженного государственного переворота в Мали, составляла около 12 тыс. человек, их подготовка велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, 25 апреля вооруженные формирования группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России) и «Фронт освобождения Азавада» предприняли попытку вооруженного государственного переворота.
Сообщается, что атаки были совершены одновременно в столице Бамако, а также в городах Севаре, Гао и Кидаль. Минобороны отметило, что боевики применяли в том числе переносные зенитные ракетные комплексы западного образца «Стингер» и «Мистраль». В ведомстве указали, что подразделения «Африканского корпуса» в ходе боев с боевиками нанесли им невосполнимые потери «в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов».
Двумя днями ранее, 26 апреля, МИД России допустил участие силовых структур западных государств в подготовке серии скоординированных нападений в Мали.
В тот же день власти Мали сообщили о гибели министра обороны страны Садио Камара в результате попытки оказать сопротивление нападавшим, один из которых подъехал к резиденции министра в начиненной взрывчаткой машине. Камара вступил в бой с боевиками, убил некоторых из них, но был ранен и скончался позднее в больнице.
