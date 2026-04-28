В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

«Беспрепятственное движение торгового флота [через Ормузский пролив] после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», — приводит его слова агентство Tasnim в Telegram-канале.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп делает легкомысленные заявления об уничтожении цивилизаций и о свержении правительств. По его словам, победа и продолжение такого подхода поставят мир на грань опасной, неконтролируемой и непредсказуемой ситуации.
Телеканал CNN 27 апреля сообщил, что США и Иран продолжают вести закулисные переговоры о мирном урегулировании, первым этапом которого может стать соглашение о возвращении к довоенному статус-кво и возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив. Отмечается, что вопрос об иранской ядерной программе должен будет рассматриваться позже.